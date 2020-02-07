Ирвайн, США, , 15:55 — REGNUM Спустя «десять дней гонки между лучшими гильдиями» рейд Ни'алота из World of Warcraft впервые был пройден на «мифической» сложности. Об этом 6 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

Победить всех противников на самой высокой сложности удалось лишь гильдии Limit. На убийство последнего босса у геймеров ушло 77 попыток.

Сообщается, что прохождение рейда затянулось из-за различных внутриигровых ошибок и исправлений, внесённых компанией Blizzard Entertainment. Так, разработчики полностью изменили одну из фаз боя с финальным боссом — из-за чего геймерам пришлось «переучиваться».

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