Оренбург, , 15:48 — REGNUM В Оренбурге суд вынес решение об аресте начальника управления по организации дорожного движения администрации города Сергея Прошина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда Оренбурга, Прошин проведет под стражей два месяца — до 4 апреля. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее СМИ отмечали, что после допроса, который проводили следователи, чиновнику стало плохо и его госпитализировали. Во время судебного заседания 7 февраля адвокат Прошина просил о мере пресечения для своего подзащитного, не связанную с лишением свободы, поскольку Сергею Прошину необходимо лечение. Однако в удовлетсоврении этого ходатайства судья отказал. Адвокат намерен обжаловать постановление Ленинского районного суда Оренбурга.

Напомним, 5 февраля в офисе муниципального управления по организации дорожного движения прошли обыски, впоследствии силовики задержали начальника управления Сергея Прошина. Как пояснили в СУ СКР по региону, оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Впоследствии обвинение предъявлено Прошину.

По версии следствия, начальник управления по организации дорожного хозяйства получил более 1 млн рублей из бюджета, которые предполагались в качестве оплаты услуг договору на поставку светофоров и комплектующих к ним, а также поставку разметочной краски. Контракт был заключен, деньги перечислены, но товары так и не поступили, то есть договор оказался «фиктивным».

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