Токио, , 15:48 — REGNUM Вспышка коронавируса не повлияет на поставки консолей Nintendo Switch в Северную Америку и Европу. Об этом 7 февраля сообщает игровое издание Kotaku.

Информация об этом поступила непосредственно из компании Nintendo. Её представители заявили, что эпидемия коронавируса замедлит только поставки в Японию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, из-за вспышки коронавируса могли приостановиться поставки Nintendo Switch и различных комплектующих для приставки. Как оказалось, гибридные консоли от Nintendo производят в Китае.

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