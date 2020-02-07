Цхинвал, , 15:46 — REGNUM В Южной Осетии наблюдается динамика снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ, и скоро будет отменен карантин, введенный в детских садах и школах. Об этом 7 февраля рассказали журналистам агентства «Рес» в министерстве образования республики.

«В общеобразовательных школах и детсадах города Цхинвал карантин продолжится до восьмого февраля, но так как этот день выпадает на выходной, учебный процесс начнется с десятого февраля», — сообщили в ведомстве.

При этом в районных учебных заведениях карантин пока не снимают. Он продлится там до 14−15 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, в январе в Южной Осетии наблюдался всплеск простудных заболеваний. Порядка 80% из заболевших были дети. В республике закрыли на карантин все школы и часть детских садов.