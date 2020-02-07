Грозный, , 16:44 — REGNUM Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович прокомментировала нападение в Чечне на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Боснийская правозащитница призвала российские власти гарантировать безопасность пострадавшим и провести эффективное расследование инцидента.

Напомним, Милашина и Дубровина были избиты неизвестными поздно вечером 6 февраля у входа в одну из гостиниц Грозного. По информации «Новой газеты», участники нападения били журналистку и адвоката руками и ногами, а также снимали свои действия на камеру.

«Российские власти должны гарантировать безопасность Елены Милашиной и Марины Дубровиной, провести быстрое, независимое и эффективное расследование и наказать тех, кто несет ответственность за организацию и совершение этого нападения», — написала Миятович на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное заявление в «Твиттере» сделал представитель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Между тем уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал нападение на Милашину и Дубровину провокацией с целью навредить имиджу республики.