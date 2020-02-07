Краснодар, , 15:38 — REGNUM Более 800 тонн зараженного мяса утилизировано в 2019 году на территории Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

В минувшем году сотрудники ветеринарной службы на территории региона выявили 939 тысяч случаев болезней, в том числе паразитарных. Более 800 тонн опасного для здоровья человека мяса было утилизировано — по словам специалистов, преобладают в этом объёме мясо птицы и свинина.

На прилавки, говорят специалисты, попало только проверенное мясо. Всего было проведено около 61,5 млн экспертиз сельхозживотных и птиц. Случаев заболевания людей от продукции, прошедшей ветеринарный контроль, в крае не зарегистрировано.