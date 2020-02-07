Солнечногорск, Московская область, , 15:36 — REGNUM В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал третий модуль образовательной программы «Голос поколения» «Проектирование возможностей и социальных лифтов», который продлится до 11 февраля.

Специалистами Мастерской запланированы блиц-лекции, дискуссионные площадки, аналитические, экспертно-партнерские и чек-сессии.

Открывая модуль образовательной программы в рамках дискуссии: «Как устроены социальные лифты различных систем», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил: «Сегодня кадровая политика меняется. В обществе существует стойкий запрос на социальную справедливость. Именно поэтому проекты нашей платформы открыты для всех граждан страны. Мы создаем честные и прозрачные социальные лифты. Это фундаментальное требование и к себе, и к партнерам, чтобы участники наших проектов и все россияне могли убедиться, что это работает».

Участники дискуссии обсудили различные модели социальных лифтов, их жизнеспособность и особенности применения, на примере президентской платформы «Россия — страна возможностей» обсудили механизмы и их работу в России, в том числе по формированию прозрачной и эффективной системы социальных лифтов в сфере молодежной политики и государственного управления.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, комментируя ход дискуссии, сказал: «Сегодня молодежная политика, реализуемая в нашей стране, является одним из самых эффективных социальных лифтов. Для нас это значимая задача, в нашем округе мы активно занимаемся этой работой, реализуем множество общественных проектов различной направленности».

В рамках работы модуля идет подготовка и обсуждение проектов — выпускных работ слушателей, которые планируются или уже реализуются в регионах. Алексей Ченских, куратор региональной федеральной форумной кампании на территории Сахалинской области, отметил: «Мы, благодаря программе «Голос поколения», запустили уникальную системную работу муниципалитетов на территории Сахалинской области. Много делается в больших городах, но недостаточно внимания уделяется провинции. И мы тот регион, который может показать уникальную практику региональной форумной кампании «Острова». Мы хотим сказать молодежи, что работают все социальные лифты, по которым можно спокойно двигаться и развивать свои компетенции».

Слушатели обсуждают проекты, посвященные развитию волонтерства, патриотизма, технологиям сопровождения молодежных проектов, развитию творчества и субкультур, созданию арт-резиденций и молодежных творческих пространств. Несколько уникальных проектов направлены на развитие киберспорта, медиа ресурсов, сельских территорий и решение проблем экологии.

Особое внимание уделяется проектам, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и сохранению исторической памяти. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта республики Башкортостан, представил проект «Гордимся, помним, чтим»: «Мы задумали и запускаем проект, который посвящен увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. Мы хотим, чтобы каждый защитник нашей Родины не был забыт. Проект активно поддерживается молодежью региона. Идея зародилась здесь, в Мастерской управления «Сенеж», и мы надеемся, что проект будет поддержан и реализован».

Для проработки, обсуждения и экспертизы, поисков наиболее эффективных путей реализации проектов в сессии принимают участие специалисты и эксперты из соответствующих областей. Николай Бажитов, директор института молодежной политики, считает, что «такая форма работы помогает не только освоить современные методы проектного управления, но и привести технологии работы с молодежью к общему знаменателю».

«Для некоторых регионов эти проекты станут двигателем в перезагрузке реализации региональной системы молодежной политики в регионе. Мы ожидаем, что проекты зададут качественно новый уровень взаимодействия с молодым поколением», — сказал он.

Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, комментируя открытие третьего модуля образовательной программы «Голос поколения» сказал: «Сегодня важно развивать и применять навыки и компетенции, которые помогут быть эффективным в личностном и профессиональном плане: при организации работы внутри региона, своей команды. Образовательная программа «Голос поколения» построена в соответствии с последними трендами. Уверен, что она позволит углубить знания специалистов в молодежной среде и управленческой сфере. Надеемся, уже в ближайшей перспективе будут видны изменения при выстраивании комплексной системы по работе с молодежью»