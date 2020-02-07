Москва, , 15:32 — REGNUM Розыгрыши на тему коронавируса в московском метро привели к тому, что руководство столичного метрополитена решило обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Московского метрополитена в «Твиттере».

"Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в #мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», — сообщила пресс-служба.

Речь идёт о пранке, случившемся 5 февраля — на станции «Александровский сад» на Сокольнической ветке московского метро в вагон вошли двое человек в жёлтых защитных костюмах вместе с несколькими кашляющими азиатами в медицинских масках. После того, как они провели их по всему составу, участники розыгрыша вышли на следующей станции.