Москва, , 15:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект, направленный на то, чтобы изменить размер налога на недвижимость для семей с детьми. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут разработаны и внесены в Госдуму в ближайшее время. В частности, депутаты предлагают снизить ставку налога для семей с одним ребенком на треть, а с двумя детьми — на две трети. Многодетные семьи следует вовсе освободить от уплаты налога.

«В наступившем году вся страна перешла на порядок уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости, а жители регионов, которые освоили кадастр первыми, с 1 января стали платить 100%-й налог. Все регионы успели оценить «прелести» новой системы. Прежде всего, это касается тех из них, где власти, что называется, оторвались по полной и установили предельные ставки», — заявил Миронов.

Так, по его данным, в Рязани сумма налога вырастет примерно в пять раз, а в Свердловской области была создана комиссия для решения спорных ситуаций из-за всплеска недовольства граждан. Ранее депутаты уже требовали от правительства отменить переход на новый расчет налога на недвижимость, напомнил Миронов.

«Это правительство, наконец-то, ушло, но посеянные им ростки народного обнищания успели пустить глубокие корни. Для многих россиян действующие ставки оборачиваются тяжелым бременем, особенно для молодых и многодетных семей», — отметил Миронов.

Так, например, молодые семьи могут оформить ипотечный кредит на льготных условиях, которые предлагает государство. Но затем приходится уплачивать налоги, и содержание имущества становится накладным, подчеркивает лидер фракции.

«Давайте будем последовательны и распространим для молодых семей льготный режим на недвижимость», — заявил Миронов.