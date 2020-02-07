Москва, , 15:31 — REGNUM На территории Москвы и Московской области продлено действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололеда. Об этом 7 февраля свидетельствуют данные Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Также уточняется, что данное предупреждение действует из-за гололедицы и что оно действует до 12:00 мск 9 февраля.

Кроме этого, предупреждается о порывистом ветре до 21:00 мск 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали о том, что в выходные дни в столице России ожидается хорошая погода для лыжных прогулок.