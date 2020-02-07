Брянск, , 15:29 — REGNUM Проекты благоустройства общественных территорий обсудили 7 февраля в Брянской городской администрации. Камнем преткновения стал фонтан на привокзальной площади — участники обсуждения отвергли два украшения водного объекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый проект фонтана предполагал установку в центре него объёмного герба города. Это решение не поддержали ни чиновники, ни архитекторы, проект отправили на доработку. Во второй раз дизайнеры предложили украсить водный объект моделью земного шара. Пример показался собравшимся опять неудачным, на совещании приняли решение подключить к проекту оформления фонтана членов Союза архитекторов: они разработают несколько вариантов к следующему собранию.

За реконструкцию привокзальной площади проголосовали жители Брянска в ходе рейтингового отбора по программе «Формирование комфортная городская среда». В числе победителей также проекты благоустройства сквера Литий и Центрального пляжа Бежицкого района, документацию по которым утвердили и направят на государственную экспертизу.