Москва, , 15:23 — REGNUM В Москве стоит задача связать все уровни образования, чтобы сделать из них единую система повышения знаний. Об этом 7 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин при помещении нового столичного технопарка для детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, создание подобных учреждений является часть большого проекта интеграции вузов и школ. Однако одними технопарками этот проект не ограничивается, отметил мэр столицы. В городе, совместно с вузами и крупнейшими предприятиями, создана система медицинских, инженерных и других профильных классов школы.

«Всё это предпрофильное образование, в котором участвуют и вузы. В результате создана целая сеть предпрофессионального образования. В последние годы создали целую сеть предуниверсалиев, когда в 9−11 классах детишки занимаются на базе вузов. Мы финансируем, а они предоставляют свою материальную базу, и ребята получают представление о вузе, в котором они будут учиться. У нас задача связать все уровни образования, чтобы это была единая система повышения знаний», — заявил Собянин.

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