Ревда, Свердловская область, , 16:30 — REGNUM Почти 68% жителей Ревды (Свердловская область) выступают против демонтажа памятника Ленину с площади Победы. Об этом сообщается в результатах официального опроса, копия документа есть у корреспондента ИА REGNUM.

Опрос проводился по заказу администрации свердловского губернатора в июне 2019 года, но до сих пор полные результаты не объявлялись властями — говорилось лишь о 60% выступавших против сноса. В реальности же эта цифра больше.

Согласно документу, за сохранения памятника Ленину на историческом месте выступили более двух третей — 67,9% респондентов, и лишь 22% высказались за снос памятника с центральной площади и его дальнейший перенос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Ревды отменили новый опрос о памятнике Ленину после скандала. Чиновников обвинили в мобилизации детей против объекта.

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