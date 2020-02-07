Киев, , 15:23 — REGNUM На Украине возник дефицит хирургических масок, заявил во время брифинга директор директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский, сообщило 7 февраля информационное агентство УНИАН.

Он рассказал, что в Минздраве Украины состоялась встреча с производителями и поставщиками хирургических масок. В ней участвовал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, были обсуждены определённые меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях», — рассказал чиновник.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил лишать лицензии те аптеки, которые зарабатывают на возросшем спросе на маски.

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