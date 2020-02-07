Владикавказ, , 15:26 — REGNUM Следствие в ближайшее время выступил с ходатайством об избрании меры пресечения начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Северной Осетии Юрию Емельянову, задержанному по делу о хищении в особо крупном размере, и предъявит ему обвинение. Кроме того, в ходе расследования будет проверена его причастность к аналогичным преступлениям, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе СК РФ по республике.

Напомним, полковник внутренней службы Емельянов был задержан 6 февраля. По версии следствия, в апреле 2019 года Исправительная колония № 1 во Владикавказе по указанию подозреваемого заключила госконтракт с ООО «Русбилд» на проведение капитального ремонта общежитий для спецконтингента, расположенных на территории колонии.

В мае Емельянов дал указание начальнику ИК-1 перечислить подрядчику выделенные на ремонт 3 млн рублей, которые в тот же день поступили на счет компании. При этом, как считает следствие, полковник знал, что ООО «Русбилд» фактически капремонт общежитий не выполнило и нарушило условия контракта.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере».

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