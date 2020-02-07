Самара, , 15:20 — REGNUM Проверку информации СМИ о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг организовали в прокуратуре Самарской области. Об этом 7 февраля сообщает областное надзорное ведомство.

По сообщению пресс-службы ведомства, некоторые СМИ разместили информацию о том, что ветеран Великой Отечественной войны долгое время проживает в квартире по ул. Балаковской, 18 без газа и горячей воды.

Сообщается, что исполняющий обязанности прокурора Самарской области поручил тщательно разобраться в сложившейся ситуации. И при подтверждении информации мерами прокурорского реагирования восстановить права ветерана.