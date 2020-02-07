Москва, , 15:15 — REGNUM Московский опыт в сфере образования будет применён на территории всей России. Об этом 7 января заявил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков при посещении детского технопарка в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Перед системой образования, науки стоят большие задачи, которые не решить без тесного взаимодействия с регионами. Буквально вчера президентом была поставлена задача развития науки и образования в регионах. В этой связи лучшие практики, которые есть в Москве, должны быть перенесены в масштабы России», — заявил Фальков.

В качестве примера положительного опыта министр высшего образования и науки привёл создание детских технопарков в столице. По его словам, это должно стать для других субъектов РФ примером того, как региональная власть должна взаимодействовать с вузами.

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