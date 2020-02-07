Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM Нарушителям правил сдачи единого национального тестирования в Казахстане запретят сдавать экзамен в течение года. Об этом 7 февраля заявил глава Национального центра тестирования Дидар Смагулов на брифинге.

По его словам, если абитуриент нарушил правила в январе, то он уже не сможет сдавать экзамен в марте, июне или августе. «Читеры не смогут претендовать на гранты и не попадут на этот экзамен», — пояснил он.

Смагулов пояснил, что молодому человеку запретят сдавать экзамены за отправку вместо себя подставного лица. Подобное наказание также ждет нарушителей за повторную попытку пронести телефон.

Отметим, с 2019 года единое национальное тестирование в качестве вступительного экзамена в Казахстане можно сдавать четыре раза в течение года: в январе, марте, июне и августе. Государственные гранты распределяются по итогам июньского экзамена.