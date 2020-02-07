Москва, , 15:14 — REGNUM В 2020 году в столице планируется открыть ещё два детских технопарка, в которых дети более углублённо смогут изучить те или иные предметы. Об этом 7 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре детского технопарка «Менделеев Центр» создан­ный на базе Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева (РХТУ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Такие совместные площадки между школами, вузами и профильными предприятиями в городе становятся всё более и более популярными. Их 18, два ещё собираемся ввести в этом году. Десятки тысяч посещений школьников», — сказал мэр Москвы.

По словам Собянина подобные учреждения помогают детям с выбором будущей профессии. Дети начинают понимать, подходит ли к ним та или иная специальность, и могут заранее определиться с выбором вуза, в который планируют поступать.

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