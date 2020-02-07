Москва, , 15:04 — REGNUM Обязанность родителей после развода обеспечивать детей, не живущих с ними, жильём может привести к тому, что число уклонений от уплаты алиментов будет расти — однако без государственного вмешательства решить вопрос крайне сложно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Семейный кодекс. В частности, родитель, проживающий после развода отдельно от ребёнка, теперь может быть привлечён судом к оплате расходов на обеспечение ребёнка жильём.

«У нас сегодня долги по алиментам серьёзные и, конечно, чем больше обязанности родителей, которые не живут с детьми, тем выше вероятность того, что они будут уклоняться от их исполнения», — считает Нилов.

При этом, по его словам, без государственного участия решить этот вопрос крайне сложно.

«У нас есть принципиальное решение этого вопроса — государство в определённых случаях берет на себя обязанности родителя — должника по алиментам, гасит эту задолженность, позволяет неполной семье с ребёнком полноценно жить в нормальных условиях, а дальше имеющимися законными способами взыскивает эту сумму с этого должника», — предлагает Нилов.

По его словам, в отношении взыскания задолженности гражданина перед государством судебные приставы и налоговые органы будут работать более эффективно.

«С задолженностями, конечно, надо бороться, но без государственного участия при сегодняшнем уровне жизни решить этот вопрос крайне сложно», — считает Нилов.

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