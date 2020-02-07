Самара, , 15:05 — REGNUM Здание детского корпуса психиатрической больницы в Самаре планируют сдать в эксплуатацию летом 2021 года. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба городской думы.

По сообщению пресс-службы ведомства, здание построено на территории бывшего дошкольного учреждения. В настоящий момент здание не эксплуатируется в том числе и из-за ужесточения мер пожарной безопасности.

Отмечается, что к зданию невозможно проехать пожарным машинам из-за частных кирпичных гаражей, всех собственников которых властям так и не удалось установить. А те собственники, с которыми удалось связаться, владеют гаражами законно.

По словам чиновников, необходимо провести оценку гаражей и изъять их у собственников с выплатой компенсации. А алгоритм дальнейших действий будет обсуждаться на заседании рабочей группы при комитете по строительству.

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