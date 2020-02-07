Москва, , 15:13 — REGNUM В школе будущем мэру Москвы Сергею Собянину больше всего не нравилась химия. Об этом он лично сообщил при посещении нового детского технопарка в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При осмотре объекта Собянину продемонстрировали, как детям пытаются привить симпатию к химии — в лаборатории они раскрашивали стекло эмалью, а педагог рассказывал из каких элементов состоит то или иное красящее вещество.

«Честно говоря, когда я учился в школе предмет химия был самым нелюбимым предметом, самым непонимаемым, но если бы была такая лаборатория, было бы гораздо интереснее», — признался Собянин.

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