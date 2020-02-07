Брянск, , 15:03 — REGNUM Медали «75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» вручили ветеранам в Брянске руководители области. Перед почётными гостями выступили творческие коллективы, поздравили победителей представители Юнармии, сообщили 7 февраля в пресс-службе мэрии.

В Брянской области сегодня проживают 656 участников Великой Отечественной войны, 4 468 малолетних узников концлагерей, 9 814 тружеников тыла. В регионе благоустроены 1,8 тысячи памятников и братских могил воинов, горит 43 вечных огня. За время оккупации в 1941—1943 годах погибли 75 274 мирных жителя, в Германию отправили 154 тысячи человек, 1 016 населённых пунктов сожгли.

«Брянщина внесла весомый вклад в Великую Победу. На Брянской земле действовало 139 партизанских отрядов, объединенных в 27 бригад. В брянских лесах борьбу с врагом вели более 60 тысяч наших народных мстителей. Они уничтожали войска противника, эшелоны, военную технику, взрывали железнодорожные мосты, сражались так, что земля горела под ногами оккупантов», — напомнил на торжественном вручении наград губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Чествование ветеранов прошло в день открытия Года памяти и славы 6 февраля.