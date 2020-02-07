Тверь, , 15:00 — REGNUM В Тверской области может появиться площадка для общения ученых региональных вузов с представителями областных министерств и ведомств, об этом заявил губернатор Игорь Руденя 7 февраля на встрече с представителями государственных вузов Верхневолжья — Тверского госуниверситета, сельскохозяйственной академии, медицинского и технического университетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. На встрече обсуждались предложения в региональную программу научного и инновационного развития Тверской области. Глава региона также сообщил об итогах заседания президиума госсовета, которое 6 февраля провёл президент Владимир Путин.

Губернатор Тверской области на встрече с молодыми учеными Пресс-служба правительства Тверской области

«Внимание было уделено среднему, профессиональному и высшему образованию. Речь также шла о том, как должна развиваться прикладная наука. По поручению президента будут выделены дополнительные средства на увеличение в образовательных организациях количества бюджетных мест. Финансирование затронет и государственные вузы Тверской области. В свою очередь, в нашем регионе уже сформировался имидж госуниверситетов, где готовят хороших специалистов и практиков, где царит определенная атмосфера. Уверен, вы внесете свой вклад в развитие региона», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что отдельное внимание власти региона уделяют уделять улучшению материально-технической базы учреждений образования, созданию достойных условий для студентов, интересного и полезного досуга молодежи, в частности, в Твери планируется развивать спортивный кластер.

На встрече представители Тверского государственного университета рассказали о своих разработках в сфере промышленности, социальном секторе, а также представили проект лаборатории для решения социально-демографических задач, в частности — создания семейно-демографических паспортов муниципальных образований и пространственного развития.

Участники встречи от Тверской государственной сельскохозяйственной академии представили адаптивные технологии выращивания льна-долгунца, а также предложили создать в регионе центр поддержки представителей аграрной отрасли. Кроме того, обсуждалось развитие системы подготовки кадров. О создании центра клинических исследований губернатору рассказали ученые Тверского государственного медицинского университета. Также в вузе планируется создать центр физиологии и патологии — в числе прочего он будет нацелен на профилактику и реабилитацию пациентов, перенесших инсульт.

Игорь Руденя отметил, что все предложения ученых будут учтены в дальнейшей работе. Кроме того, губернатор отметил — в регионе должна быть создана площадка для общения ученых тверских вузов с представителями областных министерств и ведомств для детальной проработки предложений в целях практической реализации в регионе.