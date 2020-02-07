Москва, , 15:11 — REGNUM Новый детский технопарк «Менделеев Центр» создан­ный на базе Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева (РХТУ) открыт в Москве 7 февраля. В первый день работы учреждение посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При осмотре объекта мэр Москвы посетил помещение, где дети учились наносить цветную эмаль на стекло. После этого работы обжигались в печи. По задумке организаторов такие прикладные уроки должны прививать детям любовь к химии, ведь педагоги рассказывали из каких элементов состоит та или иная краска.

«То, что вы раскрашиваете, интересно хоть или нет?» — поинтересовался Собянин у детей.

«Да», — хором ответили они.

После этого Собянин рассказал журналистам о развитии комплекса технопарков в городе.

«Детские технопарки в Москве появились всего четыре года назад, но уже успели завоевать огромную популярность. В них занимаются тысячи ребят, для которых лекции и проекты, выполняемые под руководством опытных наставников, становятся первым шагом к будущей профессии инженера», — отметил Собянин.

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