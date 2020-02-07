Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Фонд настольного тенниса, который незаконно сдавал арендуемые помещения в историческом здании в центре Петербурга, оказался под пристальным вниманием прокуратуры города. Об этом проинформировала 7 февраля пресс-служба надзорного ведомства.

Помещения Фонда настольного тенниса Procspb.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга выявил нежелательного арендатора на первом этаже жилого дома — объекта культурного наследия «Служебный корпус (с каменной оградой и проездом)» на набережной канала Грибоедова, 7/ Ж.

По договору с городом, на арендуемой площади в 567 кв. м должен был разместиться Фонд настольного тенниса, однако на деле, он занимал лишь малую часть — 200 кв. м. Остальное было передано в субаренду джаз-бару. Кроме того, помещения были полностью переоборудованы без какого-либо согласования.

В результате, прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения закона об использовании государственного имущества. Прокуроров неприятно удивило не только несогласованная с профильными ведомствами перепланировка, но и порча внешнего облика исторического здания — во дворе на фасаде здания размещена вентиляционная труба.

«Прокуратура в адрес президента фонда внесла представление об устранении нарушений, материалы проверки направила в КГИОП для решения вопроса о составлении протокола «нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия памятников истории и культуры» народов Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры Петербурга.

Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Вместо спортзала — бар: чиновники расчистили подвалы в центре Петербурга