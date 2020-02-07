Пекин, , 14:55 — REGNUM Три гражданина Грузии, находящиеся в Китае, просят помощи, так как не могут улететь из КНР. Об этом 7 февраля сообщает грузинское Общественной телевидение.

По данным журналистов, большинство авиакомпаний из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV отменили рейсы из Китая, а те, которые продолжают авиасообщение, подняли цены.

«Мы находимся в контакте с тремя гражданами, у которых, как они сами заявляют, финансовые проблемы. Ясно, что у посольства нет соответствующего финансового ресурса, чтобы конкретно для них выделить сумму», — рассказал о ситуации чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Китае Арчил Каландия.

Он выразил надежду, что гражданам Грузии скоро удастся покинуть Китай, так как могут быть отменены и оставшиеся рейсы самолетов.

Напомним, 7 февраля в Грузии в одну из инфекционных больниц помещены два гражданина Китая с подозрением на коронавирус.

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