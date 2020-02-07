Челябинск, , 14:50 — REGNUM В Челябинске местный житель скончался, так и не дождавшись памперсов, которых добивались его родственники. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания «Первый областной», у него был боковой амиотрофический склероз. Это такое заболевание, при котором человек теряет возможность ходить, двигаться и дышать. Чтобы обеспечить уход, нужны средства реабилитации, в том числе и памперсы. Родственники мужчины хотели получить их бесплатно. Но везде им отказали.

Только с помощью общественников удалось добиться выделения памперсов. Но 5 февраля мужчина умер. Прокуратура проводит проверку по факту непредоставления челябинцу этих предметов.