Киев, , 14:53 — REGNUM Танец экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Луценко выложил в социальной сети Facebook её супруг, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 7 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Рядом с Луценко танцует человек в костюме панды. Судя по комментариям окружающих и обстановке, событие происходит за рубежом, возможно в одной из азиатских стран.

«Когда вместе с мужем-генпрокурором нажили в воюющей стране около $1 млрд…, а потом прикинулась тяжелобольной, сложила мандат и свалила за границу», — прокомментировал видео украинский журналист Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко сложила с себя полномочия, сославшись на проблемы со здоровьем. Её супруг, Юрий Луценко, ещё раньше уехал с Украины в Великобританию для «изучения английского языка».

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