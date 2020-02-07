Москва, , 14:48 — REGNUM Коронавирус заразил телеграм-каналы всех регионов: новости о нем заполнили ленты новостей, подвинув обычные истории. Читайте в нашем еженедельном обзоре о том, какие народные средства нашли против коронавируса, как с его помощью зарабатывают художники, какие слухи ходят о болезни в регионах, а также другие любопытные рассказы.

Центральный федеральный округ

В подмосковных Химках распространяют листовки о том, что от коронавируса защищает «освященная вода из реки Иордана». Вода помогает не только от коронавируса, она также нужна для благополучия в жизни, очищения от пристрастий и многого другого. Раздается она бесплатно. «В Химках нашли способ защиты от коронавируса. Так просто все, оказывается», — иронизирует «Город по умолчанию».

В Костроме открыли другое средство от всех болезней, в том числе вирусных. Как сообщают местные газеты, от болезней спасут озера с мертвой и живой водой в Красносельском районе, искупавшись в которых можно вылечиться от чего угодно. По словам «Родины снегурочки», теперь в Костромской области можно не бояться и коронавируса.

«Калужский мечтатель» в свой черед возмущается слухами о коронавирусе, которые распространяются по стране, в том числе в Калуге. С местного завода якобы госпитализировали китайского сотрудника и, конечно, с коронавирусом. С опровержением слуха пришлось выступить областному министру здравоохранения. Он сообщил, что случаи нового вируса в регионе не регистрировались, на китайское производство никто врачей не вызывал. «Похоже соцсети, энергично начавшие отжимать хлеб у официальных СМИ, собирают фейки и могут потерять доверие аудитории», — пишет автор канала.

Северо-Западный федеральный округ

В культурной столице страны Санкт-Петербурге к вирусу отнеслись более творчески, чем в других уголках страны. Местный художник нарисовал картину «Коронавирус». На ней изображен собственно коронавирус — шарообразный, с растущими из него «грибочками». Ценник на картину — 10 миллионов рублей, хотя она размещена не где-нибудь в галерее, а на сайте бесплатных объявлений. По словам художника, которые цитирует 1703, «отдельные элементы на полотне практически невозможно рассмотреть, это означает единство народов, ставших единым организмом в борьбе против врага, невидимого невооруженным глазом».

А в республике Коми обнаружилась неожиданная проблема с другим вирусом — бешенства. По Воркуте уже не первый месяц гуляют песцы. «Соцсети пестрят фотографиями этих чудесных зверей, которые, по предупреждению властей, могут болеть бешенством. Проблему признал мэр города Игорь Гурьев, отметив, что закон не позволяет отстрел животных в черте города. Жителям при встрече с песцом необходимо вызывать спецслужбы», — пишут «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

Поволжские города вирус волновал, кажется, меньше остальных регионов. Здесь нашлись другие поводы для беспокойства.

«Пермский глобус» рассказал про старейший «памятник бесхозяйственности». Уже лет двадцать в Перми стоят на улице две кирпичные стены, оставшиеся от старинного пивзавода. Чтобы они не упали, к ним ставят многочисленные подпорки. Теперь, кажется, городские власти все же решились демонтировать эти стены. «Событие знаковое как символ обновления Перми. Ни одно разрушенное историческое здание не стояло в городе так долго», — отмечает автор канала.

В Елабуге тем временем случился скандал с похоронами. По словам «Итиля», ветерана войны похоронили на тропинке кладбища. В итоге разбирательство, выговоры. «Теперь, получается, ветерана перезахоронят на Аллее славы со всеми почестями? Не поздно ли администрация зашевелилась?» — спрашивает автор канала.

В соседней Казани другой скандал: в городском зоопарке поставили стенд, на котором размещены животные Африки: жирафы, львы и… — сюрприз — фотография темнокожего человека. «Попахивает очень громким скандалом», — пишет «Еду в Татарстан».

А в Сарове Нижегородской области произошел конфликт между церковью и атеистами. Сначала на стене храма кто-то написал фразу «Бога нет», но затем надпись исправили. Теперь она гласит: «Извините, Бог есть». «Весь город затянуло одно интереснейшее событие: борьба РПЦ и атеистов», — сообщает «Субъект».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге — курьез с выдачей новых автомобильных номеров. На них теперь будет отмечен новый код региона: «666». «Держим марку, так сказать», — считает канал 66.ru, напоминая недавнюю новость о том, как Екатеринбург заклеймили прозвищем «город бесов».

Сибирский федеральный округ

«Хакасский инсайдер» рассказывает о курьезном юбилее. На двадцатилетии хакасского симфонического оркестра местные чиновники отличились с поздравлениями, блеснув красноречием и высоким стилем и назвав звуки оркестра «какофонией», которая «превращается в нечто такое, отчего ты начинаешь петь».

Южный федеральный округ

В Волгограде по-особенному решили бороться с неплательщиками, накопившими долги за потребленную воду. Представители компании, снабжающей дома водой, вручили должнику «специальный набор для неплательщика — решето и карту с указанием маршрута к Волге». «Оттуда, по замыслу организаторов акции, должник должен черпать воду, потому что за этот ресурс из-под крана он не платит из принципа», — передает «ИнформБюро-ЮФО».

»Севастопольские рассказы» порадовали читателей рассказом о жителе города, который полностью обклеил стразами кабриолет Toyota Camry Solara и теперь пытается продать его за миллион рублей. Владелец авто раньше работал огранщиком алмазов, на украшение машины у него ушел один год и 400 тысяч камней общим весом 40 килограммов.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане произошла глупая история, связанная с коронавирусом. На местном ресторане повесили запрет на посещение китайцами и заодно написали, что «дагестанский хинкали с чесночным соусом — лучшее средство от коронавируса». После скандала рекламу убрали, перед клиентами извинились, пишет «Криминальная хроника. Дагестан». Но опровержения о чудесных свойствах хинкали не последовало…

Дальневосточный федеральный округ

Хорошие известия пришли из Якутска. Здесь треснул бивень у скульптуры мамонта, стоящей перед мэрией. Его оперативно, буквально на следующий день, отремонтировали. «Неплохая и редкая новость в наше время. А то надоели обычные вещи — дороги, бродячие собаки, полномочий не хватает, полномочий слишком много», — радуется «Якутия 2100».

Во Владивостоке другая история. Здесь бойко торгуют медицинскими масками, которые, как оказалось, произведены… в провинции Хубэй, столицей которой является источник коронавируса город Ухань. «И они пока еще есть в продаже! На здоровье!» — пишет «Право руля!», заодно напоминая очевидную вещь: главный способ уберечься от коронавируса — не паниковать и вести здоровый образ жизни.

Камчатский «Мачо с Авачи» тоже пишет, что паниковать по поводу вируса не стоит, хотя все СМИ, в том числе на Камчатке, постоянно пишут об эпидемии. «Большое количество непроверенных сплетен и слухов наносят намного больше вреда, нежели само заболевание. Поэтому, друзья, перепроверяйте информацию, прежде чем опубликовать новость о коронавирусной инфекции в РФ».

Такими историями и пожеланиями делились телеграм-каналы со своими читателями на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.