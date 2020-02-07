Мапуту, , 14:42 — REGNUM Четверо граждан Китая были помещены на карантин в отеле в столице Мозамбика, Мапуту, в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, их доставили в принадлежащий гражданам Китая отель после прибытия в международный аэропорт страны из Китая, где в результате вспышки вируса погибли более 560 человек.

Эта новость стала общедоступной после того, как один из сотрудников отеля сообщил государственному радио Radio Mozambique, что среди его коллег началась паника.

Однако органы здравоохранения в Мапуту утверждают, что у тех, кто находится на карантине, не проявляются никакие симптомы вируса ‑ и это исключительно профилактическая мера.

Как отмечают эксперты, коронавирусом можно заразиться еще до проявления симптомов, а инкубационный период заболевания длится до 14 дней.