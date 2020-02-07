Абакан, , 14:22 — REGNUM Аномально тёплая погода придёт в Хакасию. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, с 7 по 11 февраля в Хакасии ожидается аномально тёплая погода. Местами столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Жителей Хакасии предупредили о возможном активном снеготаянии.

«Не исключается подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и водой, текущей поверх льда», — говорится в сообщении мэрии Абакана.

Как сообщало ИА REGNUM, томичей предупредили о сильном снеге.