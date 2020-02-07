Цхинвал, , 14:32 — REGNUM Весь личный состав Вооруженных сил (ВС) Южной Осетии (ЮО) принял участие в военных учениях, проходивших в 2019 году. Об этом заявил министр обороны ЮО Ибрагим Гассеев на отчетном совещании, 6 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства.

«В различных мероприятиях было задействовано 100% личного состава, показаны высокие результаты с превышением нормативов, стремление личного состава к совершенствованию профессионального мастерства», — сообщил Гассеев.

Он распорядился в 2020 году приложить особые усилия на сохранение имеющегося уровня боевой подготовки и на его дальнейшее повышение.

Напомним, ранее Гассеев распорядился создать при министерстве обороны Южной Осетии родительский комитет, который будет принимать участие в общественной жизни военнослужащих вооруженных сил республики.

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