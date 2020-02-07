Рязань, , 14:15 — REGNUM Установлены специальные тарифы на проезд в железнодорожном транспорте по направлениям Москва — Рязань — Воронеж, сообщил 7 февраля в пресс-службе министерства культуры и туризма Рязанской области. Пилотный проект будет действовать четыре месяца.

Соглашение о льготном проезде подписало правительство Рязанской области и АО «Федеральная пассажирская компания». Согласно договорённости, для региональных туроператоров на проезд организованных туристических групп пассажиров численностью от 10 человек в вагонах фирменного поезда «Москва-Воронеж Двухэтажный» установлены фиксированные тарифы. Они действуют с 1 февраля 2020 года по 31 мая 2020 года с понедельника по четверг по маршрутам Воронеж — Рязань, Рязань — Воронеж, Рязань — Москва, Москва — Рязань.

Мера призвана стимулировать интерес к межрегиональным маршрутам. Время в пути от Рязани до Воронежа составляет чуть более четырёх часов.