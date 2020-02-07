Ташкент, , 14:09 — REGNUM Учителям в Узбекистане планируют предоставить электронные устройства в рассрочку, сообщили 7 февраля в министерстве народного образования республики.

На первом этапе проект планируется запустить в трех школах Ташкента. Основной задачей этой акции является повышение статуса учителей. В министерстве пояснили, что участие в акции является добровольным.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту выделения учителям микрокредитов в виде ноутбуков. В мошеннической схеме подозревался начальник фронт-офиса избосканского филиала «Агробанка».

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