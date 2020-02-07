Сухум, , 14:07 — REGNUM Факты незаконной выдачи паспортов были выявлены в ходе проверки работы паспортно-визовой службы МВД Абхазии. Об этом заявили депутаты абхазского парламента 6 февраля во время заседания, сообщает «Апсны.иахьа».

"Были выявлены факты незаконной выдачи паспортов Республики Абхазии лицам, которые принимали участие в войне против нас, мало того, были ранены и были мхедрионовцами (члены военной организации «Мхедриони», прим — ИА REGNUM). То есть, этот факт выявлен, этим занимается уже Генеральная прокуратура», — рассказал председатель депутатской комиссии, проводившей проверку визовой службы, Дмитрий Дбар.

Он отметил, что в паспортной службе была информация, что лица, подавшие заявку, участвовали в грузино-абхазском вооруженном конфликте на стороне Грузии, но паспорта им выдали. Также на заседании были озвучены другие случаи выдачи паспортов нового образца с нарушением установленных правил.

По итогам заседания депутаты решили направить министру внутренних дел Абхазии письмо с изложением ситуации и рекомендацией уволить действующего начальника паспортно-визовой службы.

Стоит отметить, что выдачу новых паспортов в Абхазии решили провести из-за того, что паспорта старого образца часто выдавали с нарушениями. Новые паспорта планировалось выдавать более строго.

«Мхедриони» — грузинская боевая националистическая организация, действовавшая в Грузии с 1989 по 1995 года. Она принимала участие в вооруженных конфликтах. В 1995 году тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварднадзе объявил «Мхедриони» вне закона за ее связи с криминалом. Устоявшееся выражение «времена Мхедриони» в Грузии означают бурный, криминальный период страны.