Челябинск, , 14:02 — REGNUM В Челябинском государственном университете введён карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Каникулы продлены. Для студентов очной и вечерней форм обучения отменены занятия с 10 по 16 февраля. Это решение касается всех факультетов, филиалов и институтов ЧелГУ. Студенты вузовского колледжа ушли на карантин с 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Челябинска с 5 февраля был введён карантин по ОРВИ и гриппу. Он действует до особого распоряжения.