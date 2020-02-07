Мапуту, , 14:05 — REGNUM Пять школ в северной части Мозамбика не открылись в новом учебном году из-за регулярных нападений исламистских боевиков в регионе. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, закрытие затронет около 3000 учеников младших классов и более 40 учителей в богатом газом регионе Кабу-Дельгаду.

Первые уроки нового учебного года начались в Мозамбике во вторник, 4 февраля, отмечают репортеры.

«В настоящее время мы перевели учителей в другие школы в относительно безопасных местах. Некоторые ученики также были переведены», — сказала Остлия Лукас, чиновник по делам образования в округе Кабу-Дельгаду в Муидумбе, где в настоящее время одна за другой закрываются школы.

По ее словам, это первый раз, когда школы в регионе закрываются из-за джихадистского насилия, которое вспыхнуло в октябре 2017 года.