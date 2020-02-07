Баргузинский район, Бурятия, , 13:57 — REGNUM Стало известно имя предпринимателя, оформившего право собственности на участок побережья Байкала в районе Чивыркуйского залива в Бурятии. Природоохранная прокуратура пытается вернуть эту землю в собственность государства.

Как сообщает Интерфакс, владельцем участка оказался бенефициар «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов. Ранее он приобрёл здесь 45 участков, после чего объединил их в один, получив в итоге землю площадью 860 га. Как сообщил представитель бизнесмена, ИНК не имеет к этому отношения.

«Это личный проект Николая Буйнова, который направлен на изучение и сохранение Байкала и прилегающих территорий. Проект носит некоммерческий характер», — передаёт информагентство слова представителя.

По его словам, в настоящее время ведутся консультации о создании здесь парка эндемических культур растений озера Байкал.

Между тем в прокуратуре ранее заявили, что в состав спорных земель вошли в том числе водно-болотные угодья, акватория реки Исток, озера Малый Арангатуй и Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса.

Однако суд первой инстанции отказал надзорному ведомству в иске с требованием вернуть особо ценные земли государству. Как сообщало ИА REGNUM, судья обосновал решение тем, что из-за отсутствия установленных границ водных объектов нельзя доказать неправомерность владения примыкающей к водоёмам землёй. Прокуратура подала апелляцию в Верховный суд Бурятии.

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