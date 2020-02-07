Грозный, , 14:03 — REGNUM В Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены нападением в Чечне на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал в ближайшее время расследовать это происшествие.

Напомним, Милашина и Дубровина были избиты неизвестными в ночь на 7 февраля у входа в одну из гостиниц Грозного. По данным «Новой газеты», нападавшие били потерпевших руками и ногами, а также снимали свои действия на камеру.

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«Меня крайне беспокоят сообщения о нападении на журналистку Елену Милашкину и адвоката Марину Дубровину в российском Грозном. Я жду более подробную информацию о деле и призываю власти оперативно расследовать нападение», — написал Дезир в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал нападение на Милашину и Дубровину «провокацией с целью навредить имиджу республики». Омбудсмен уверен, что местные правоохранительные органы разберутся в произошедшем и накажут виновных

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