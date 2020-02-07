Нукус, Узбекистан, , 13:53 — REGNUM Сотрудники таможенного комитета Узбекистана пресекли незаконный вывоз за пределы республики уникальных монет XIX века, сообщили 7 февраля в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.

Внимание таможенников привлекло поведение одного из пассажиров в аэропорту Нукуса. При осмотре в сумке мужчины были обнаружены десять монет, отчеканенных из металла медного цвета.

Экспертиза установила, что монеты были отчеканены во второй половине XIX века во времена династии Кунгратцев в Хорезме. Историческую ценность передадут в фонд музея истории.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года сотрудники государственного таможенного комитета Узбекистана задержали женщину, которая пыталась незаконно вывезти более 1 кг золота.

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