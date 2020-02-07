Рим, , 13:56 — REGNUM Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в течение нескольких недель может прекратить производство автомобилей на одном из своих автозаводов в Европе в связи с нехваткой некоторых деталей из Китая, где объявлена эпидемия коронавируса. Об этом сообщил глава FCA Майк Мэнли Financial Times.

Сообщение от FCA стало первым случаем, когда международная автомобильная компания подняла вопрос о закрытии европейского завода, связанных с поставкой компонентов из охваченного эпидемией Китая. По словам Мэнли, четыре их поставщика в Китае пострадали от вспышки коронавируса. При этом из-за одного производителя запчастей европейский завод Fiat оказался под угрозой приостановки выпуска продукции.

«В течение двух-четырех недель будет точно известно о том будет ли прекращено снабжение одного из наших [европейских] заводов», — сообщил он.

При этом он не уточнил, какого именно завода это коснулось. Кроме того, глава FCA добавил, что в случае, если китайские власти не снимут запрет о приостановке производства в стране, то будет поставлен вопрос о прекращении работы еще трех предприятий компании.

Напомним, из-за вспышки коронавируса власти Китая призвали производителей прекратить работу до 9 февраля. С нехваткой китайских деталей уже столкнулись производители из Южной Кореи. Они были вынуждены временно приостановить производство.

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