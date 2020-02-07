Ирвайн, США, , 13:45 — REGNUM Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки). Об этом 7 февраля сообщает cybersport.ru.

Разработчики улучшили графику, анимации, звук и различные сетевые функции. В том числе они избавились от частой ошибки, из-за которой геймеры не могли запустить первую сюжетную кампанию игры.

Напомним, релиз Warcraft III: Reforged состоялся 29 января 2020 года. Из-за многочисленных ошибок она стала самой низкооценённой игрой всех времён.

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