Москва, , 13:48 — REGNUM На 4,2% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год снизилась в России смертность от случайных алкогольных отравлений. Об этом 7 февраля сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«По итогам января-декабря 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 6451 чел. (95,8% от уровня 2018 года) или 4,4 чел. на 100 тыс. населения», — приводит слова Шапкина ТАСС.

При этом количество летальных случаев от отравления алкоголем и воздействия им с неопределёнными намерениями за минувший год составило 1852 человека (95,3% от уровня 2018 года) или 1,3 чел. на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омской области расследование уголовного дела, возбужденного по факту отравления десяти человек техническим спиртом, находится на контроле прокуратуры.