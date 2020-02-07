Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM Екатеринбургскую общину старообрядцев оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за сгоревшего старинного храма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В июне 2019 года в переданном старообрядцам здании — объекте культурного наследия, бывшей Австрийской церкви — произошёл пожар. Собственники решили не сообщать об этом в управлении госохраны, но утаить инцидент им не удалось.

Были установлены и прочие нарушения эксплуатации здания. Районный суд обязал старообрядческую организацию выплатить 100 тысячи рублей, но та подала апелляцию. Областной суд оставил предыдущее постановление в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле построят старообрядческую церковь. Соответствующее поручение дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев главе муниципалитета Владиславу Пинаеву.

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