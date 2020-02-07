Кембридж, Великобритания, , 13:41 — REGNUM Руководитель Bleeding Edge Рани Такер рассказала, чем её игра будет отличаться от Overwatch. По разработчицы, в проекте не будет микротранзакций, а геймплей будет похож классические экшены от третьего лица, сообщалось 6 февраля в ролике на YouTube-канале студии Ninja Theory.

Несмотря на частые сравнения с Overwatch, по словам Рани Такер, Bleeding Edge изначально была больше похожа на MOBA-игры. Так, разработчики планировали ввести в свой проект башни и миньонов, но позже отказались от этой идеи.

Напомним, релиз Bleeding Edge запланирован на 24 марта 2020 года. В игре геймерам предстоит сражаться с другими пользователями, управляя одним из нескольких уникальных бойцов.

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