Москва, , 13:41 — REGNUM Крыша над головой после развода родителей является дополнительной гарантией жилищных прав детей. Несомненно, это является положительной динамикой законодательства, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя поправки в Семейный кодекс РФ.

«Статья 86 Семейного кодекса содержала право одного из родителей на взыскание дополнительных расходов с другого родителя только в случае, если: у ребёнка имелась тяжелая болезнь; увечье; нетрудоспособность совершеннолетних нуждающихся детей или необходимость оплаты постороннего ухода за ними.

В настоящее время эта статья дополнена таким важным обстоятельством, как предоставление дополнительных расходов на детей при отсутствии пригодного для постоянного проживания жилого помещения.

Это послужит дополнительным содержанием несовершеннолетнего к алиментным обязательствам. Конкретные практические ситуацию начнут вырабатываться в судебной практике, где можно будет проследить динамику более распространённых ситуаций и позицию судов.

Однако задолженность по алиментным обязательствам, согласно информации, предоставленной Федеральной службой судебных приставов не утешительная, и составляет более 100 млрд рублей.

Соответственно, новые дополнительные расходы попадают также в зону риска по их взысканию, как и любая задолженность», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода обяжут нести дополнительные расходы на детей.

Читайте также: Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей