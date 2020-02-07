Гданьск, Польша, , 13:39 — REGNUM В отношении польских студентов, виновных в оскорбительных действиях против китайских студентов, будут применены меры воздействия. Об этом заявил ректор Академии физкультуры и спорта AWFiS в Гданьске Вальдемар Моска.

Инцидент, произошедший на прошлой неделе в кампусе AWFiS, попал на камеры видеонаблюдения. Когда трое польских студентов, проходили мимо китайских студентов на лестнице общежития, один из поляков закрыл себе рот и нос ладонью, и показал китайским студентам средний палец. Студентка из Китая Элина Мэн сделала ему замечание, после чего трое поляков обрушились на китайцев со словесными и жестовыми оскорблениями.

Польским студентам грозит отчисление из вуза. Их судьбу ректорат решит по результатам разбирательства.

«Пока мы не можем говорить о дисциплинарном взыскании. Пока ректор не выслушает обе стороны, он не примет никакого решения. В среду он встретился с двумя поляками. Обширные объяснения дал студент, который показал оскорбительный жест. Завтра ректор заслушает, что по этому вопросу говорят студенты из Китая», — сообщила «Польскому радио» пресс-секретарь AWFiS Каролина Роговская.

Как пояснила пресс-секретарь, причиной инцидента могли стать напряжённые отношения между польскими и китайскими студентами. В 2019 году дело дошло до протестов польских студентов и преподавателей, которые считают, что китайцы находятся на привилегированном положении в вузе, в частности, им достаются лучшие комнаты в общежитиях.

«Появлялись различные эпитеты. Китайцам неприемлемым образом предлагалось покинуть Польшу», — сказала Каролина Роговская.

Также беспокойства в городе добавили слухи о том, что у троих студентов, прилетевших в конце декабря 2019 года из Ухани, был диагностирован коронавирус. В действительности такие подозрения были, эти студенты были помещены в карантин, но признаков инфекции обнаружено не было.