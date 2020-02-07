Ташкент, , 13:36 — REGNUM В Ташкентской области задержан мужчина, который подделал удостоверение сотрудника УБДД и патрулировал дорожное движение. Об этом 7 февраля сообщили в УБДД Ташкентской области.

По данным правоохранительных органов, поддельный инспектор «нёс службу» с фальсифицированным удостоверением, самодельным значком и бодикамерой, сделанной из фонарика.

Мужчина был задержан 6 февраля на трассе М-39 Ташкент — Термез сотрудниками УБДД Ташкентской области. Инспекторы также обнаружили 24 административных протокола одной серии и номера.

По словам задержанного, в 2016 году он уволился из органов внутренних дел. Мужчина также признал свою вину и раскаялся.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Алма-Ате начато досудебное расследование в отношении собственника товарищества «Международный Арбитраж суд «Әділет». Фальшивый суд выносил решения от имени государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате ликвидировали фальшивый суд