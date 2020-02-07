Москва, , 13:35 — REGNUM Член Общественной Палаты Российскрой Федерации (ОП РФ), юрист Илья Ремесло продолжает изучать новые антироссийские вбросы в соцсети.

Предметом исследования члена Ильи Ремесло на этот раз являются тексты, размещенные в соцсетях, призывающие к протесту по воду поправок к Конституции РФ.

В частности, Илья Ремесло указывает на публикации анонимных авторов о том, что при попытке внести изменения в Конституцию Украины в 2014 году, возникли массовые протесты, в результате которых «Янукович еле ноги унес». Публикация соцсети сопровождается фотографиями старых протестных акций на Майдане и циничными подписями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские пользователи не только рассылали в региональные группы российских городов фейки о коронавирусе, но и помогали это делать представителям ФБК.

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